Американская компания займется добычей гелия-3 на Луне

Американская компания Interlune займется добычей гелия-3 на Луне Основанная в 2022 году американская компания Interlune, недавно привлекшая дополнительные инвестиции в размере 15 миллионов долларов, планирует заняться добычей гелия-3 на Луне.
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