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Россиянам предсказали падение максимальной ставки по вкладам

Россиянам предсказали падение максимальной ставки по вкладам

К концу текущего года максимальная ставка в России по вкладам рискует опуститься ниже 18 процентов. Об этом заявили экономисты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

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