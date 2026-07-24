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Царьград

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В Краснодаре мужчина получил 2 года 8 месяцев за грабеж с избиением сожительницы

В Краснодаре мужчина получил 2 года 8 месяцев за грабеж с избиением сожительницы

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины, признанного виновным в нападении на женщину в ходе бытового конфликта.

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