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Vodafone улучшила прогноз по прибыли и денежному потоку благодаря сделке с Safaricom

Vodafone улучшила прогноз по прибыли и денежному потоку благодаря сделке с Safaricom

Vodafone Group повысила ожидания на текущий финансовый год и теперь рассчитывает достичь верхней границы собственного прогноза по прибыли и свободному денежному потоку после завершения сделки по увеличению доли в кенийском операторе Safaricom.

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