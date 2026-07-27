Vodafone улучшила прогноз по прибыли и денежному потоку благодаря сделке с Safaricom

Vodafone Group повысила ожидания на текущий финансовый год и теперь рассчитывает достичь верхней границы собственного прогноза по прибыли и свободному денежному потоку после завершения сделки по увеличению доли в кенийском операторе Safaricom.
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