Новая статья: Dragon Age: The Veilguard — эпоха больших перемен. Рецензия Dragon Age вернулас...

Новая статья: Dragon Age: The Veilguard — эпоха больших перемен. РецензияDragon Age вернулась! В новой части легендарной серии игроков ждут приключения поистине эпического размаха, полный драматичных коллизий сюжет, превосходно проработанные герои и кардинальная смена подхода к игровому процессу.
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