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Ушаков: Лантратова свяжется с аппаратом Мелании Трамп по ситуации в Алешках

Ушаков: Лантратова свяжется с аппаратом Мелании Трамп по ситуации в Алешках

Первая леди США Мелания Трамп подключится к помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Ее аппарат будет контактировать по этому вопросу с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.

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