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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаев снялся с боя против Уиттакера, Алискеров выйдет на замену (инсайдер Benny P)

Об этом сообщил австралийский инсайдер Benny P. По его информации, вместо Хамзата Чимаева с Робертом Уиттакером подерется Икрам Алискеров.

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