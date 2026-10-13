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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо»: «Рассматривали кандидатуру Морозова, но никак не могли прийти к соглашению со «Спартаком». Обозначил красную черту – молодых игроков не отдаем»

Генеральный директор « Динамо » Анатолий Харчук поделился мыслями об интересе клуба к нападающему «Спартака» Ивану Морозову .

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