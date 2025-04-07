Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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В здании автобусной конечной на Дубнинской ведутся инженерные работы

На строящейся конечной станции наземного транспорта городского вокзала Лианозово проводятся инженерные работы, сообщила пресс-служба департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы.

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