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Царьград

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Уснул за рулем: автобус с 15 пассажирами разбился о дерево в Хабаровске

Уснул за рулем: автобус с 15 пассажирами разбился о дерево в Хабаровске

В Хабаровске водитель автобуса внезапно потерял сознание прямо во время рейса.Автобус с 15 пассажирами врезался в дерево в Хабаровске, водитель внезапно потерял сознание прямо за рулем.

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