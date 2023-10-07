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  • Caltar
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Началась очередная израильско-палестинская война

Началась очередная израильско-палестинская война

Утром палестинские группировки из Сектора Газа напали на Израиль в качестве ответа за осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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6 час.
Stilianos Kanakidis
Ну как причём, пошёл добровольце, воевать за родину, скоро и Максимка появится, его бабушка Ала не успела вовремя собрать в путь, вот и задержался.
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2 час.
Caltar
Типа чего сейчас пищать будет и куда рванёт из &quot;миролюбивой&quot; родины?
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1 час.

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