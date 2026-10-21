Так, в листве и траве, которые не успел тронуть холод, можно встретить отдельные лисички. Летом эти грибы растут целыми полянами, редко достигая больших размеров.
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