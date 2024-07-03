В Тульской области завершился Международный промышленный форум «Инженеры будущего-2024», организаторами которого выступили Госкорпорация Ростех, Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям и правительство Тульской области.
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