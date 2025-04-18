Иван Гущин поздравил татарстанцев с Международным днем памятников и исторических мест

18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических мест. В этот день председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин поздравил специалистов по сохранению наследия и всех, кто неравнодушен к истории и культуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии