В Краснодаре обломки беспилотника ВСУ упали на крышу жилого дома

В Краснодаре на крышу многоэтажного жилого дома упали обломки беспилотного летательного аппарата. Дрон был перехвачен системой противовоздушной обороны в 02:00 по московскому времени, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
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