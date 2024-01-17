«Бояться надо было раньше»: что известно о «болезни Х» с летальностью в разы выше ковида

Подготовку к новой пандемии «Х», которой еще нет, но от которой, как уже ожидают, может умереть в 20 раз больше человек, чем от ковида, 17 января планируют обсуждать на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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