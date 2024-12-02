Вероятность замены Ле Пен на президентских выборах оценили

Французская правая партия «Национальное объединение» готова заменить главу своей фракции в парламенте Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года, если ей будет вынесен обвинительный приговор по судебному делу.
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