Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Валерий Константинов
    Очень хочется верить, что доберутся до отечественного олигархата. Но, ох как, верится с трудом. Только национализация...Олигархи скинутся...
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Эксперт Хоффманн заявил, что НАТО может устроить провокацию под Калининградом

Эксперт Хоффманн заявил, что НАТО может устроить провокацию под Калининградом

НАТО может устроить провокацию относительно Калининградской области. Такое предположение в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» выдвинул консультант по стратегическим коммуникациям Александр Хоффманн.

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