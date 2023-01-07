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Роберт Редфорд: «У меня не возникло привычки заводить служебные романы»

Роберт Редфорд: «У меня не возникло привычки заводить служебные романы»

Он стал уникальным явлением среди голливудских знаменитостей. Всего две жены — и с первой он прожил. Роберт Редфорд: «У меня не возникло привычки заводить служебные романы» LEGION-MEDIA Он стал уникальным явлением среди голливудских знаменитостей.

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