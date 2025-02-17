Фицо удивился планам ЕС разместить иностранные войска на Украине

БРАТИСЛАВА, 17 февраля, ФедералПресс. Размещение иностранных войск на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта станет одной из ключевых тем обсуждения на неформальном саммите в Париже.
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