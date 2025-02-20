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Царьград

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Более 10 млн русских вовлечены в теневую экономику через нелегальные услуги

Более 10 млн русских вовлечены в теневую экономику через нелегальные услуги

Замглавы Центробанка Ольга Полякова сообщила, что свыше 10 миллионов русских пользуются услугами теневого бизнеса, совершая крупные финансовые переводы.

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