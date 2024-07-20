Гладков: шесть человек пострадали за сутки при атаках ВСУ в Белгородской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Ягодкин Шестеро человек, пятеро из которых – из Шебекино, за минувшие сутки получили ранения в результате обстрелов Белгородской области со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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