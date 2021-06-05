В Ставропольском крае в преддверии Международного дня охраны окружающей среды полицейские и общественники провели конкурс детского рисунка

Накануне Международного дня охраны окружающей среды сотрудники полиции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с Общественным советов при краевом главке провели конкурс рисунка «Экология глазами детей» среди учащихся детской художественной школы города Ставрополя.