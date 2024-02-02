Александр Жулин рассказал об издевательствах над Камилой Валиевой

Олимпийский призёр и тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал дисквалификацию Камилы Валиевой на 4 года из-за обнаруженного в ее крови препарата тримедадизина и лишение сборной России золотых медалей в командном зачете, завоеванных на Олимпиаде-2022 в Пекине.