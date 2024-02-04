Как в холодину одеть ребенка так, чтобы даже суровая свекровь не прикопалась

Выбор зимней одежды для ребенка может стать тем еще испытанием для родителей. Мамам и папам нужно учесть массу нюансов: как сделать так, чтобы ребенок не замерз, не вспотел и при этом не заваливался на каждом шагу из-за 10 слоев одежек.
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