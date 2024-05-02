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Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

Постпред Украины в ООН Кислица намекнул на исчезновение Крымского моста Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица вслед за литовским послом намекнул на готовящееся нападение на Крымский мост.

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