Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

Постпред Украины в ООН Кислица намекнул на исчезновение Крымского моста Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица вслед за литовским послом намекнул на готовящееся нападение на Крымский мост.
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