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Регионы России

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Level Group и KTS разработали ИИ-ассистента для внутренней базы знаний девелопера

Level Group и KTS разработали ИИ-ассистента для внутренней базы знаний девелопера

3 сентября 2026 года девелопер Level Group совместно с ИТ-компанией KTS представили инновационный ИИ-ассистент, предназначенный для аналитики и навигации по внутренней базе знаний корпорации.

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