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Пол попал в судью на вышке подачей на разминке против Алькараса

Пол попал в судью на вышке подачей на разминке против Алькараса

Томми Пол проиграл Карлосу Алькарасу в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати – 6:7(6), 7:6(0), 3:6. На разминке перед матчем американец попал в судью на вышке Фергюса Мерфи подачей.

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