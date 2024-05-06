Долгожданный летний зной. Синоптик рассказала, когда Алтай накроет жара под +30°С

Начиная с 7 мая температура воздуха ежедневно будет нарастать и своего пика достигнет на вторых майских праздниках Спокойную, довольно теплую и преимущественно без осадков погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае до 10 мая.
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