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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Долгожданный летний зной. Синоптик рассказала, когда Алтай накроет жара под +30°С

Долгожданный летний зной. Синоптик рассказала, когда Алтай накроет жара под +30°С

Начиная с 7 мая температура воздуха ежедневно будет нарастать и своего пика достигнет на вторых майских праздниках Спокойную, довольно теплую и преимущественно без осадков погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае до 10 мая.

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