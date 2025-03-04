Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском пункт выдачи устроил бессоные ночи жильцам многоквартирного дома

Под Смоленском пункт выдачи устроил бессоные ночи жильцам многоквартирного дома

«Хозяин уехал за границу». Решить проблему помогла депутат Смоленской областной Думы Работники и поставщики пункта выдачи заказов сети Wildberries устроили два месяца практически бессоных ночей жильцам многоквартирного дома №49 на улице Гагарина в Гагарине Смоленской области.

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