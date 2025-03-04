Под Смоленском пункт выдачи устроил бессоные ночи жильцам многоквартирного дома

«Хозяин уехал за границу». Решить проблему помогла депутат Смоленской областной Думы Работники и поставщики пункта выдачи заказов сети Wildberries устроили два месяца практически бессоных ночей жильцам многоквартирного дома №49 на улице Гагарина в Гагарине Смоленской области.
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