Куда выгоднее вложиться в элитную недвижимость в 2025 году: новостройки или вторичный рынок?

Каждый раз, когда речь заходит о крупных вложениях в недвижимость, передо мной встаёт один и тот же вопрос: что выбрать — строящийся объект или готовую квартиру? В 2025 году премиальный сегмент Москвы и других мегаполисов продолжает притягивать капитал, но подход к инвестициям стал заметно более осознанным.