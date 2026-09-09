Куда выгоднее вложиться в элитную недвижимость в 2025 году: новостройки или вторичный рынок?

Каждый раз, когда речь заходит о крупных вложениях в недвижимость, передо мной встаёт один и тот же вопрос: что выбрать — строящийся объект или готовую квартиру? В 2025 году премиальный сегмент Москвы и других мегаполисов продолжает притягивать капитал, но подход к инвестициям стал заметно более осознанным.
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