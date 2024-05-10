От мёртвого осла уши: что можно получить за «советскую оккупацию Балтии»?

Natalija Osminina

Это имеет отношение только к Латвии и Эстонии. Литва в это время была в Речи Посполитой вместе с Польшей. Поэтому их ждет другая судьба. После того, как Белоруссия заберет у них свои земли, они передадутся ГДР, которая заберет у них еще и свою Восточную Пруссию, сделав её Российско-немецкой свободной экономической зоной. Так что ЕС скоро ждет глобальное переформатирование. Распад и слияние в несколько новых зон. Восточная Европа войдет в зону влияния России. Германия распадется на 3 части. ФРГ пойдет в зону Великобритании. Южная Германия - Бавария и Швабия - в зону Ватикана- центральную Европу. А ГДР - к России. При этом Литва уже и так отдала Клайпеду -Германии, за что та обещалась её дотировать и потому поставила там базы Бундесвера. А Польша хотела сделать то же самое, но так как предъявила завышенные требования за отдачу Германии подарка Сталина (Данцига и пр. земель)- 1 триллион 200 тысяч, то пока еще договор не подписан.