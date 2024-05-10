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От мёртвого осла уши: что можно получить за «советскую оккупацию Балтии»?

От мёртвого осла уши: что можно получить за «советскую оккупацию Балтии»?

Трио прибалтийских республик подпевает в общем хоре русофобского Запада На фоне резонансных мировых событий почти незамеченной осталась новость из Риги на тему «компенсации за советскую оккупацию Латвии 1940-1990 годов».

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Комментарии
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Татьяна Царева
Поскольку эти земли были выкуплены Петром 1. то предлагаю. предъявит им счет с процентами. за пользование нашей собственность. последние 30 лет,
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10 час.
лл
лина любимцева
Та вонючая Балтия лучше бы заткнулась. Недолюди...
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10 час.
Natalija Osminina
Это имеет отношение только к Латвии и Эстонии. Литва в это время была в Речи Посполитой вместе с Польшей. Поэтому их ждет другая судьба. После того, как Белоруссия заберет у них свои земли, они передадутся ГДР, которая заберет у них еще и свою Восточную Пруссию, сделав её Российско-немецкой свободной экономической зоной. Так что ЕС скоро ждет глобальное переформатирование. Распад и слияние в  несколько новых зон. Восточная Европа войдет в зону влияния России. Германия распадется на 3 части.  ФРГ пойдет в зону Великобритании. Южная Германия - Бавария и Швабия -  в зону Ватикана- центральную Европу. А ГДР - к России. При этом Литва уже и так отдала Клайпеду -Германии, за что та обещалась её дотировать и потому поставила там базы Бундесвера. А Польша хотела сделать то же самое, но так как предъявила завышенные требования за отдачу Германии подарка Сталина (Данцига и пр. земель)- 1 триллион 200 тысяч, то пока еще договор не подписан.
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10 час.

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