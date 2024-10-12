Муж певицы Валерии заговорил об окончании ее певческой карьеры

Иосиф Пригожин вновь поднял вопрос о возможном завершении карьеры своей жены, певицы Валерии. Во время пандемии она уже задумывалась о том, чтобы покинуть сцену, ведь начала выступать с самого юного возраста.
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