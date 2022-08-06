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Израиль сообщил о 160 выпущенных ракетах по своей территории из сектора Газа

Израиль сообщил о 160 выпущенных ракетах по своей территории из сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила, что после начала операции «Рассвет» по территории страны было выпущено 160 ракет<strong>С 5 августа, после начала операции «Рассвет», по территории Израиля было выпущено около 160 ракет со стороны сектора Газа.

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