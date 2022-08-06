Израиль сообщил о 160 выпущенных ракетах по своей территории из сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила, что после начала операции «Рассвет» по территории страны было выпущено 160 ракет<strong>С 5 августа, после начала операции «Рассвет», по территории Израиля было выпущено около 160 ракет со стороны сектора Газа.
Армия обороны Израиля заявила, что после начала операции «Рассвет» по территории страны было выпущено 160 ракет<strong>С 5 августа, после начала операции «Рассвет», по территории Израиля было выпущено около 160 ракет со стороны сектора Газа.
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