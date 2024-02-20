Доверие является основой экономики

Много лет назад, оказавшись на каком-то приеме в компании двух академиков-экономистов, я поделился с ними своим личным открытием: основой экономики является доверие людей друг к другу, механизмам рынка и институтам власти.
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