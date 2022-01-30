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Роналду встретился с наследным принцем Дубая. Они посетили бассейн на 50-м этаже башни

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел время в ОАЭ.  Португалец, в частности, посетил Всемирную выставку в Дубае.

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