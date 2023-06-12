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«Baza»: российского сенатора Долгова избили в Москве

«Baza»: российского сенатора Долгова избили в Москве

Российского зампреда Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова избили в Москве. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Baza.

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