Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с Трампом Украину

Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Украину в преддверии его телефонного разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
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