«Поразим оставшиеся А-50У»: производитель «Фламинго» о самолётах ДРЛО Различные западные мониторинговые ресурсы давно указывали на то, что ВС РФ используют самолёты ради.
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Автор, угрожаешь или хвастаешься? К чему транслируешь эту салорейховскую пропаганду?