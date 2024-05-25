Новый ИИ от Google может моделировать ДНК, РНК и «все молекулы жизни» Максим МорозовНовая модель искусственного интеллекта Google DeepMind, Alpha Fold 3, использует тот же метод, что и генераторы изображений искусственного интеллекта, для прогнозирования того, как различные молекулы соединяются друг с другом.