Специалист рассказал, как заснуть в жару?

Многие знаю, что очень жаркую погоду заснуть довольно сложно. Позади трудный день, но заснуть не удается из-за жары? «Доктор Питер» предлагает 5 лайфхаков, которые помогут вам скоротать время до встречи с Морфеем: Перебор слов.