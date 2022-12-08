Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя компенсации морального вреда, причиненного преступлением в результате ДТП.
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