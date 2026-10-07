Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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60% не могут купить холодильник без кредита. Как живут «предбедные» в России.

60% не могут купить холодильник без кредита. Как живут «предбедные» в России.

Есть у меня сосед по даче, назовем его Сергей. Работает инженером на заводе, зарплата 65 тысяч. Жена работает продавцом в магазине, получает около 40.

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