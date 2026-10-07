60% не могут купить холодильник без кредита. Как живут «предбедные» в России.

Есть у меня сосед по даче, назовем его Сергей. Работает инженером на заводе, зарплата 65 тысяч. Жена работает продавцом в магазине, получает около 40.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как выглядит наст...
- Как выглядит наст...
- Как выглядит наст...
Некоторым сколько ни давай, бедные.