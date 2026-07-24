Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Минпросвещения рассказали, поведение каких учеников будут оценивать

В Минпросвещения рассказали, поведение каких учеников будут оценивать

Ученикам 2-8 классов будут ставить оценки за поведения в новом учебном году. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

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