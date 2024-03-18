ЦИК обработал 99% протоколов с избирательных участков по всей стране

Центризбирком обработал 99% протоколов с участковых избирательных комиссий по всей стране. Представлены предварительные итоги трехдневного голосования на выборах президента России, сообщило радио Sputnik.
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