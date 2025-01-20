В минувшую субботу на озере Лебяжьем состоялся традиционный Крещенский турнир по хоккею на валенках. Провести свой выходной день в компании друзей и близких, да еще и с пользой для здоровья изъявили желание 10 ледовых дружин.
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