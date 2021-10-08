Байден сообщил, что США поставляют вакцины безвозмездно, в отличие от РФ и КНР

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что американское правительство в отличие от властей таких государств, как Российская Федерация и КНР, предоставляют вакцины против коронавирусной инфекции, без требований внесения средств взамен.
Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что американское правительство в отличие от властей таких государств, как Российская Федерация и КНР, предоставляют вакцины против коронавирусной инфекции, без требований внесения средств взамен.
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