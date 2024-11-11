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Пожилого жителя Подмосковья убили одним ударом во время ссоры из-за парковки

Пожилого жителя Подмосковья убили одним ударом во время ссоры из-за парковки

Мужчина ударился головой и больше не поднялся.В городе Одинцово конфликт из-за парковки стоил жизни пожилому мужчине.

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