Сотрудники полиции Крыма задержали мужчину за дебош и дискредитацию

В дежурную часть ОМВД России по Красногвардейскому району поступило сообщение от жителей одного из сел района о том, что односельчанин находясь на улице, громко выкрикивал выражения, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, высказывал угрозы расправой жителям села, которые делали ему замечания и указывали на противозаконность его действий, также нецензурно высказывался в адрес соседки, у которой муж является военнослужащим РФ.