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"Трамп очень зол": Главный удар Украина нанесет в январе? Удары по мостам прекратились. Чего ждут от Суровикина? СВОдки с фронта

"Трамп очень зол": Главный удар Украина нанесет в январе? Удары по мостам прекратились. Чего ждут от Суровикина? СВОдки с фронта

Трамп придумал "идеальную сделку" для России. Артамонов предрекает усиление эскалации в ближайшие месяцы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Сахаров
Александр Сахаров

Причина прекращения ударов по мостам - предательство ставленников от "партии похабного мира" на самом верху. Это давно очевидно, об этом давно уже писано-переписано, но до сих пор Кремль ходит по граблям поиска способов договориться с врагом в интересах олигархов, у которых там, на западе, дома, дети, деньги....

Профиль пользователя T EA
T EA

Позорище голимое эта операция. Похоже её цель проредить славянское население, у нас пассионариев, а у хохлов всех оставшихся на окраине. Места кому то расчищают.