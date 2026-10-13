"Трамп очень зол": Главный удар Украина нанесет в январе? Удары по мостам прекратились. Чего ждут от Суровикина? СВОдки с фронта

Трамп придумал "идеальную сделку" для России. Артамонов предрекает усиление эскалации в ближайшие месяцы.
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Причина прекращения ударов по мостам - предательство ставленников от "партии похабного мира" на самом верху. Это давно очевидно, об этом давно уже писано-переписано, но до сих пор Кремль ходит по граблям поиска способов договориться с врагом в интересах олигархов, у которых там, на западе, дома, дети, деньги....
Пора уже обнулить просраченного.....
Небольшая дырка в полотне моста-НЕ ЕСТЬ ЕГО РАЗРУШЕНИЕ ??? Визгу много, а дырка маленькая ???
Суровикина н фронт??? Да его место НГШ, вместо Гераськи раздающему Героев РФ, за не взятые города и пр.
Кто-то кому-то заплатил?
чего гадать-как на базаре ЕЙ бОГУ- ПОЖИВЕМ-ПОГЛЯДИМ- А ТО ОДНИ СЛУХИ ДА СПЛЕТНИ!
Позорище голимое эта операция. Похоже её цель проредить славянское население, у нас пассионариев, а у хохлов всех оставшихся на окраине. Места кому то расчищают.